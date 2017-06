Was er daadwerkelijk terreurdreiging tijdens het concert van Guus Meeuwis?

Concert verlengd

De politie verzoekt het management van Guus Meeuwis om het concert te verlengen. 'We wilden wat tijd hebben om de situatie in de stad te monitoren', aldus een politiewoordvoerder. 'We kregen het verzoek om het concert met een aantal nummers te verlengen en de mensen nog even bij ons te houden. Dat hebben we gedaan', aldus het management van Meeuwis. Ook wordt besloten het afsluitende vuurwerk achterwege te houden.



In het stadion zelf beginnen sommige fans ook door te krijgen dat er iets aan de hand is, vooral via appjes en sms'jes die ze van buiten krijgen van vrienden en familie. In het stadion merken ze daar niets van. Wel valt hen op dat het concert zo lang doorgaat en dat Guus sommige liedjes dubbel zingt, zoals 'Geef mij nu je angst' en 'Ik tel tot drie'. Maar dat vinden de echte fans natuurlijk helemaal niet erg. De sfeer zit er goed in.



'In het stadion is er geen sprake geweest van een dreiging', verklaart het management later. 'Kom veilig thuis mensen', zo besluit Guus het concert. Pas als de bezoekers buiten komen, zien ze de grote politiemacht rond het stadion. Van onrust of paniek is geen moment sprake. Sommige fans lopen gewoon de liedjes van Guus te zingen, terreurdreiging of niet. 'De toeschouwers hebben het stadion rustig verlaten', aldus de politie.