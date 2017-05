Waren de 'jihad-pillen' uit opgerold Limburgs drugslab echt bedoeld voor IS-strijders?

Jihad-lab in Limburg - Schuur in Brunssum vol peppillen voor IS-strijders, kopt De Telegraaf op de voorpagina. 'Jihadpillen' gevonden in groot drugslab in Brunssum, opende de NOS de website. Wat is er aan de hand? In een Limburgs drugslab in Brunssum, dat al in april werd opgerold, zijn zogenoemde captagonpillen gevonden, meldde de politie dinsdag al in een persbericht. Van deze pil, met bestanddelen amfetamine en cafeïne, is bekend dat deze wordt gebruikt in het Midden-Oosten als pepmiddel. Of, zoals een Franse website in 2014 schreef: 'Captagon, standaarduitrusting voor de jihadist'.



Captagon werd tot de jaren tachtig, ook in Nederland, voorgeschreven tegen adhd en depressies. 'Maar zoals vaker kwamen bijwerkingen aan het licht', zegt Daan van der Gouwe van het Trimbos-instituut, dat onderzoek doet naar de Nederlandse drugsgebruiker. 'Onder meer dat het verslavend is, waarna het niet meer werd voorgeschreven.'