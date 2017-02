Wantrouwen kenmerkt relatie tussen Wilders en beveiliging

2. Alles is politiek

Wilders is dag en nacht met politiek bezig. Dat merken beleidsbepalers en inlichtingendiensten ook. Het levert ook botsingen op, bijvoorbeeld als Wilders het plan van moslimfundamentalisten op de Kaukasus om hem te doden publiek maakt. De informatie is vertrouwelijk met hem in de zogeheten 'commissie-Stiekem' gedeeld. Het openbaren van staatsgeheimen is strafbaar, er staat 10 jaar gevangenisstraf op. Sommige AIVD'ers en MIVD'ers zijn woest. De ministerraad spreekt over mogelijke stappen tegen Wilders maar laat het uiteindelijk rusten, vertelt een inlichtingenbron.



Bij de NCTV is men niet vergeten hoe Wilders politiek maakte van een gesprek dat hij had met twee medewerkers. Zij vertelden hem in 2007 over de ophef die was ontstaan in Arabische landen over Wilders' opmerkingen dat moslims in Nederland de helft uit de Koran zouden moeten scheuren als ze hier wilden blijven. In een mailtje bedankte Wilders hen na afloop, maar publiekelijk zei hij na het gesprek dat hij 'geïntimideerd' was door de NCTV. Hij suggereerde dat de NCTV hem de mond wilde snoeren. Het toont hoe gesprekken met hem over veiligheid, nog altijd, glad ijs zijn. Een veiligheidsbron: 'Ook nu zien we dat de dreiging toeneemt als hij voorstelt om Korans te verbieden en moskeeën te sluiten. Alleen passen we wel op om dat nog tegen hem te zeggen.