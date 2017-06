Geen verband tussen gevonden lichamen Savannah en Romy, maar de verslagenheid is groot

De angst dat een zeer gevaarlijke figuur in het gebied actief zou zijn, leidde al sinds de vermissing van Savannah tot geruchten en paniek bij de Bunschotenaren.



'Want hoe kan dat nou?', zegt de 20-jarige Lisa Middelaar van pannenkoekenhuis de Tolboom, als de verdachten nog niet in beeld zijn. Het restaurant ligt precies tussen de twee plekken in waar de lichamen werden gevonden. 'Allebei de meisjes waren 14. Dat is toch te toevallig?' vervolgt ze, 'en waarom hier? Ik hoop dat de politie snel met meer antwoorden komt.'



Ook al is er volgens de politie geen verband tussen de twee zaken, het speculeren van de dorpsbewoners is nog niet voorbij. 'We dachten dat er misschien een loverboy actief zou zijn, of een kwaadwillende asielzoeker', zegt Cindy Hartog (31), die zondagochtend als vrijwilliger heeft meegezocht naar Savannah. 'Ik ben blij dat de daders zijn opgepakt, maar dat er geen verband is tussen de twee zaken blijf ik raar vinden.'