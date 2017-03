Waarom waren de Groningers in Pauw en Jinek zó boos?

Hoogstens zou het servies een keertje rammelen



De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeert in zijn rapport over de gaswinning in Groningen dat op de veiligheid nooit erg is gelet. Hoe het gevaar van aardschokken lang werd ontkend en, toen dat echt niet meer kon, gebagatelliseerd. (+)



Hoe toeschietelijk lijsttrekkers ook zijn, het Gronings vertrouwen is weg



Politici - in Groningen hebben ze er weinig vertrouwen meer in. Dat ondervond ook Jesse Klaver (GroenLinks), toen hij zich begin februari met enkele collega's voor aanvang van het lijsttrekkersdebat in het Provinciehuis buiten mengde onder demonstranten. 'Ik word net zo behandeld als Halbe Zijlstra van de VVD. De politiek is voor de mensen hier één pot nat.'



Deze Groningse burgers nemen heft in eigen handen



Tienduizenden Groningse huizen zouden aardbevingsbestendig gemaakt moeten worden. Maar voorlopig staat de teller op 150. De opgave is onderschat en de risico's kleiner gedacht, zeggen instanties. Groningers zijn er niet gerust op. 'Een klap van 5 op de schaal van Richter dreigt nog steeds.' (+)



'Ik ben dag en nacht bezig met de aardbevingen'



NAM-directeur Gerald Schotman (53) geldt als de meest gehate man van Groningen. Dat probeert hij met keukentafelgesprekken te veranderen. 'We willen opener zijn.' (+)



Hoe bereken je de schade van een aardbeving?



Door de aardbevingen daalt de waarde van honderdduizend Groningse huizen. De NAM moet compensatie betalen. Maar hoe en op welk moment bereken je die schade? (+)



NAM aansprakelijk gesteld voor psychisch leed na beving: 'Dit is een doorbraak'



'Dit is een grote stap in de goede richting', zegt Lambertus Janssens, een van de gedupeerden. 'Eindelijk erkenning voor alle ellende', reageert Martien Ettema uit Loppersum. 'Hele gezinnen zijn kapotgemaakt. Nu moet NAM over de brug komen.' De NAM zegt de uitspraak van de rechter eerst goed te willen besuderen.