Waarom het aantal verkeersdoden weer stijgt

1. Gevaar op 30 kilometerwegen

Op die wegen zouden eigenlijk nul ernstige ongelukken mogen gebeuren.

Een terugkerend gegeven in de statistieken over verkeersdoden: plattelandswegen zijn gevaarlijker dan snelwegen. De Delftse hoogleraar Bert van Wee: 'Op de snelweg rijdt iedereen in dezelfde richting en er is geen tegemoetkomend verkeer. Ondanks de hoge snelheid vallen er bij ongelukken minder doden.' Woordvoerder Patrick Rugebregt van de verkeersonderzoeksinstelling SWOV: 'De snelweg is de veiligste wegsoort.'



Plattelandswegen zijn juist tweebaans, waardoor tegenliggers elkaar met 80 of 100 kilometer per uur passeren. Hoe hoger het verschil in snelheid, des te groter de kans op een dodelijke afloop. Een foute inhaalmanoeuvre loopt op een plattelandsweg snel fataal af. Ook een klap tegen een boom is met zo'n snelheid dodelijk. Binnen de bebouwde kom ligt de snelheid aanzienlijk lager, en is de kans op een fataal ongeluk kleiner.



32 organisaties, waaronder de ANWB en Veilig Verkeer Nederland (VVN), hebben in een vorige week gepubliceerd manifest aanbevelingen gedaan aan het toekomstige kabinet en de Tweede Kamer. Zij vinden dat er nog steeds te veel doden (40 fietsers in 2015) vallen op wegen waar de maximumsnelheid laag is: 30 kilometer per uur. Rugebregt: 'Op die wegen zouden eigenlijk nul ernstige ongelukken mogen gebeuren, want de snelheid is er niet voor niets zo laag.'