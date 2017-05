Waarom er toch zo veel vooroordelen zijn over de Vinexwijk

Het is er op straat stiller dan in een oude stad, maar dat betekent niet dat de vinexwijk overdag dood is. Sterker nog, er werken behoorlijk wat zzp'ers. Je ziet ze alleen niet massaal met hun laptop in de Coffee Company zoals hun stadse equivalenten, simpelweg omdat er in vinexland geen Coffee Company's bestaan.



Vooroordelen en misverstanden over de vinex (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra): dat was voor onderzoeker en publicist JaapJan Berg een van de uitdagende onderdelen van het project 'Vinexmensen'.