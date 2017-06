Waarnemers: maak stembiljet verkiezingen gebruiksvriendelijker

Gestrand

Meer lezen Blinden en slechtzienden ondervinden problemen bij het stemmen. Ze mogen iemand meenemen in het stemhokje, maar een deel van hen wil gewoon zelfstandig stemmen.



Zijn vrouwen goed vertegenwoordigd op het stembiljet? Kunnen mensen in een rolstoel het stemhokje wel binnen komen? Zes organisaties keken toe op de verkiezingen. (+)

Het is niet voor het eerst dat de OVSE de manco's van het Nederlandse stembiljet aankaart. Na de verkiezingen van 2010 trokken waarnemers vergelijkbare conclusies. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in het verleden beloofd het stembiljet aan te passen, maar het voorstel daartoe strandde in de Tweede Kamer.



Een eenvoudige alternatief voor het grote stemformulier zou elektronisch stemmen zijn. Maar die optie is al jaren van de baan vanwege zorgen over de cyberveiligheid van de systemen. De eerste stemcomputers die Nederland ooit aanschafte ter vervanging van het rode potlood bleken fraudegevoelig. In aanloop naar de afgelopen verkiezingen besloot minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) dat ook het stemmentellen weer handmatig moest, omdat het risico op een hack niet kon worden uitgesloten.



De aanbevelingen over het stembiljet zijn een praktische voetnoot in een rapport dat vooral ingaat op de (juridische) procedures rondom de verkiezingen. Ook is er een evaluatie van de rol van media: behoorlijk positief, al weet het rapport te melden dat zowel de Piratenpartij als het Forum voor Democratie protest heeft aangetekend bij de OVSE. De twee partijen spraken van ongelijke toegang tot de media, omdat die al hun aandacht zouden hebben besteed aan de grote partijen.