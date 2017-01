Waar kunt u al schaatsen op natuurijs?

'Alleen ijsclubs veilig'

Schaatsen op open water raadt de KNSB af. Hiervoor is een ijsdikte van minimaal 8 centimeter nodig, maar bij de schaatsbond heeft zich nog geen ijsclub op buitenwater gemeld waar dit het geval is. Of het er de komende dagen wel van komt, is maar zeer de vraag. 'We hebben een paar nachten van -10 graden Celsius nodig, en dat zit er nog niet in', zegt Huub Snoep van de KNSB. Een eerste toertocht op een plas of een meer vergt nóg meer schaatsgeduld; hiervoor is minimaal 12 centimeter ijs nodig op het hele traject.



De KNSB adviseert alleen naar ijsclubs te gaan die een baan of een veld hebben laten onderlopen. 'Dit zijn de enige plekken waar het veilig is.' Op Schaatsen.nl kunnen lokale ijsbanen aangeven of de deuren open zijn, maar doen dit vaak niet. De KNSB raadt daarom aan lokale media in de gaten te houden en eventueel te bellen met een natuurijsclub in de buurt.



Omdat sommige schaatsliefhebbers het toch niet kunnen laten de dunne ijslaag op het open water te betreden, heeft de schaatsbond twintig 'gouden' veiligheidsregels opgesteld. Zo wordt afgeraden alleen het ijs op te gaan, en altijd ijspriem, touw, ijsstok, fluitje, telefoon, ehbo-set en droge kleding mee te nemen. En natuurlijk: uit te kijken voor windwakken.