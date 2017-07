Waakhond haalt 0909-nummer van vlogger SnapKing uit de lucht wegens afzetterij

Halverwege maart lanceerde SnapKing, echte naam Tim van Teunenbroek, het nummer 0909-0400528 waarop zijn 361.000 volgers hem konden bellen. Elke honderdste beller, zo beloofde hij in zijn YouTube-filmpjes, zou hem aan de lijn krijgen. Zijn fans gaven massaal gehoor aan de oproep van de 20-jarige vlogger uit Almere: maar liefst 6.450 keer belden zij in de maanden maart en april het speciale nummer.



Vooral het filmpje waarin SnapKing aan zijn vriendin Femke bekende dat hij was vreemdgegaan - en zes maanden eerder vader was geworden van zoontje Valentino - leidde tot een stortvloed aan telefoontjes. De vlogger vertelde zijn volgers in het bewuste filmpje dat de moeder van het kind onbekend wilde blijven, maar dat hij best bereid was om haar naam met één van hen te delen. 'Bel dat nummer nu. Degene die het langst wacht, die vertel ik wie de echte moeder is. Bel mij, blijf in de wachtrij.'