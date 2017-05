VS roept opnieuw negatief reisadvies uit voor Europa na aanslagen

Aziatische vakantiegangers 'risicomijdend'

De toestroom van vakantiegangers uit Azië in Nederland nam af met 2 procent

Nederland verwelkomde vorig jaar 1,2 miljoen Amerikanen: 15 procent meer dan in 2015. Het bewijst dat de Amerikaanse toerist minder bang is voor mogelijk gevaar, terwijl de toestroom van vakantiegangers uit Azië afnam met 2 procent: volgens NBTC Holland Marketing is dat 'een direct gevolg van de recente terreuraanslagen en terreurdreiging in een aantal West-Europese landen.' Toeristen uit China en Japan zijn volgens NBTC 'risicomijdend': zij kozen daarom vorig jaar liever voor de VS als vakantiebestemming.



De Amerikaanse toeristen in Nederland brachten vooral een bezoek aan Amsterdam, waar ze wandelden, in het café zaten of winkelen. De gemiddelde Amerikaanse toerist is volgens NBTC vaker vrouw dan man, tussen de 45 en 46 jaar oud, verdient per huishouden 119 duizend dollar en komt vooral uit New York, Californië of Texas. Amerikanen zien Nederlanders als open, tolerant, vriendelijk en behulpzaam, maar niet als vindingrijk.