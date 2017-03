Vriendelijk, veilig maar ook onzichtbaar - dit is de nieuwe FNV-voorman

Het is vandaag niet de vraag óf Han Busker wordt gekozen tot voorzitter van de vakbond FNV, maar hoeveel steun hij eigenlijk geniet onder zijn achterban van 1,1 miljoen leden.



Busker (56), begonnen als opsporingsambtenaar van de Koninklijke Marechaussee in Amsterdam en op Schiphol, is geen onbekende in het Nederlandse polderlandschap. Sinds 2008 is hij voorzitter van de Nederlandse Politiebond. In 2012 speelde hij binnen de FNV een bemiddelende rol toen de grootste vakbond van het land uiteen dreigde te vallen door intern geruzie over de verhoging van de pensioenleeftijd.