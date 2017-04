Voormalig Vestia-topman Erik Staal verdacht van verduistering van 1,2 miljoen euro

Dat meldt de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) dinsdag in een persbericht. Voor het onderzoek zijn huiszoekingen gedaan bij Staal thuis in Krimpen aan de Lek, in zijn strandhuis op Bonaire, in Zuid-Afrika en in een woning in België. Naast Staal (66) is ook de 64-jarige zus van zijn ex-echtgenote opgepakt. Zij wordt verdacht van medeplegen van witwassen.

De invallen van maandag hebben volgens het OM geen direct verband met de Vestia-affaire