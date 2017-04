Voor het eerst in vier jaar meer zittenblijvers: hoe kan dat?

Zijn er andere verklaringen denkbaar?

Schueler wijst op de forse druk die sommige ouders op docenten in het basisonderwijs uitoefenen om een zo hoog mogelijk schooladvies voor hun kind af te dwingen. 'Het vmbo en het beroepsonderwijs hebben mede door de negatieve beeldvorming in de media onterecht een slecht imago gekregen', zegt ze. 'Havo en vwo klinken al snel beter dan vmbo.' Het is volgens haar aan de docent om de verwachtingen van ouders bij te stellen, bij voorkeur al ruim voordat het definitieve schooladvies in groep 8 wordt vastgesteld.



Niet alleen brugklassers, maar ook leerlingen in het voorlaatste jaar blijven relatief vaak zitten. In havo 4 deed 13,8 procent, oftewel 9.300 havisten, het vorige schooljaar over, een stijging van 1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Een verklaring hiervoor kan zijn dat scholen streven naar een zo hoog mogelijk slagingspercentage. 'Scholen hebben liever dat leerlingen nog een jaar overdoen dan dat ze zakken voor het eindexamen', zegt Luyten. Dat laatste komt vooral veel voor op vwo-niveau: 7,5 procent haalt het eindexamen niet.