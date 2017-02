Volkskrant-fotograaf wint Zilveren Camera met 'indringende' serie over kinderarbeid

Zaterdag werd de prijs, 5.000 euro en een wisseltrofee, aan Yuksel uitgereikt in Museum Hilversum. De Zilveren Camera geldt als de belangrijkste jaarlijkse onderscheiding in de Nederlandse fotojournalistiek.



De kracht van Yuksels reportage schuilt volgens voorzitter Marcel Molle van het bestuur van de Zilveren Camera in 'het repetitieve karakter' van de portretten. 'Als het maar één foto was geweest van een kind in een werkplaats, had het het sentiment van het zigeunermeisje met de traan op haar wang. Maar juist door de herhaling krijgt Yuksels serie een onwaarschijnlijke kracht en zijn de foto's zo indringend.' De jury is onder de indruk van de consistente fotografische aanpak - de eenheid in compositie. Bovendien getuigt het werk van groot doorzettingsvermogen, aldus Molle: 'Iedere professional weet hoe moeilijk het is om een beladen onderwerp als dit te fotograferen.'