Vlissingen kampt met 'officiële' storm, IJmuiden piekt met windkracht 10

Code oranje

Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond voor vijf provincies code oranje afgegeven vanwege zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. Het gaat om de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Noord en Zuid-Holland en Utrecht. In de rest van het land is code geel van kracht. Daar is kans op windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. De meeste wind komt waarschijnlijk voor langs de kust van Zuid- en Noord-Holland en op de Wadden.



Op de meeste NS-trajecten rijden de treinen preventief elk half uur in plaats van elk kwartier. Ook op de wegen en op het water wordt overlast verwacht. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dat ze rekening moeten houden met gevaarlijke omstandigheden door zware windstoten.



Verkeersdienst VID raadt mensen af om in de middag met aanhangwagens of lege vrachtwagencombinaties de weg op te gaan. Ook wordt geadviseerd de avondspits te mijden.



Rederij Doeksen in Harlingen laat minder veerboten naar de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland varen. In Zuid-Holland worden de bruggen niet bediend, die blijven omlaag.