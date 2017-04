Vijf jaar geleden stierf de man achter 'orthopraxis'

Het woord orthopraxis dat boven deze rubriek staat, heb ik van de filosoof Frits Staal (1930-2012). Hij stierf vijf jaar geleden in Thailand en om hem te gedenken heeft het Institute of Buddhist Studies in Berkeley een verzameling essays uitgegeven onder de titel: On Meaning and Mantras.



Of Staal een boeddhist was zou ik niet durven beweren, maar misschien is dat een verkeerde manier van etiketteren. Hoe kom je er bij voorbeeld achter of iemand echt katholiek is of hindoe? Zeker is dat Staal, die in Amsterdam een leerling was van de logicus Evert Willem Beth, steeds meer geïnteresseerd raakte in oosterse filosofieën.