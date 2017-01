Via Nieuwe Maas komt iets minder plastic in zee

Een prima idee. Hoe eerder plastic uit het milieu wordt gehaald hoe beter Marien bioloog Jan Andries van Franeker

Hoeveel plastic jaarlijks over deze waterweg naar zee spoelt, is niet te zeggen, reageert ingenieur Gijsbert Tweehuysen. Hij deed enkele jaren geleden metingen in de Maas, maar zegt op grond daarvan geen schattingen te kunnen doen. 'Het kan 10 ton, zijn, het kan 100 ton zijn, het kan meer zijn. We weten het niet', aldus Tweehuysen. 'Wat ik wel weet, is dat slechts een klein deel van het Nederlandse afval via de Nieuwe Maas uitstroomt. Er gaat veel meer water van de Maas en dus ook plastic door het Haringvliet. Wat in Rotterdam wordt opgevist, kan niet meer zijn dan een fractie van al het plastic dat vanuit Nederland de Noordzee bereikt.'



Toch prijst Jan Andries van Franeker het Rotterdamse initiatief. Hij is marien bioloog en verbonden aan Wageningen Marine Research. 'Een prima idee. Hoe eerder plastic uit het milieu wordt gehaald hoe beter.' Het staat hem meer aan dan de plannen van Boyan Slat, die de plasticvervuiling in oceanen wil aanpakken. 'Te ver weg.'