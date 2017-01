Vertrouwen Kamer in Van der Steur wankelt na nieuwe onthullingen Teevendeal

Het is opnieuw de bonnetjes-affaire rond hasjhandelaar Cees H. die Van der Steur in politieke problemen brengt. Toen hij nog Tweede Kamerlid was, suggereerde Van der Steur achter de schermen dat minister Opstelten ontwijkende antwoorden moest geven op Kamervragen over het precieze bedrag van de deal met de veroordeelde drugscrimineel. Toen hij later zelf minister was, zweeg Van der Steur daarover in een Kamerdebat.



In zijn maandag verschenen boek De rekening voor Rutte onthult Nieuwsuur-journalist Bas Haan de tekstsuggesties die Van der Steur in maart 2015 deed bij concept-antwoorden van Opstelten op Kamervragen. Opstelten wilde voor het eerst een hoger bedrag van de deal noemen dan altijd aan de Kamer was gemeld, maar Van der Steur wees op de risico's. Hij kwalificeerde Opsteltens voornemen in de kantlijn als 'zeer kwetsbaar'. Voorts voorzag hij de tekst van een reeks andere kwalificaties: 'weghalen, nodigt onnodig uit tot discussie', 'dit is zeer riskant', 'dit levert gedonder op, aanpassen', 'deze passage roept veel vragen op', 'niet vergeten weg te halen' en 'zo niet zeggen'.