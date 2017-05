Verplichte parkeerruimte frustreert woningbouw

Minder sociale huurwoningen

Als je die dure parkeerplaatsen aanlegt, is het erg moeilijk ze rendabel te exploiteren. Soms omdat de bewoners geen auto hebben woordvoerder Esther Clason

Bijkomend probleem voor de bouwers is dat de verplicht aangelegde parkeerruimte, in de open lucht of in een garage, vaak niet rendabel is. De Kroon, een complex met 125 sociale huurwoningen in Den Haag, kreeg verplicht 75 parkeerplekken in een inpandige garage. Daarvan werden er slechts drie verhuurd aan de bewoners. Uiteindelijk werd de parkeergarage verkocht aan een belegger.



De Haagse corporatie Haagwonen bouwt als gevolg van de parkeernormen 'minder sociale huurwoningen dan we zouden willen', zegt woordvoerder Esther Clason. 'Als je die dure parkeerplaatsen aanlegt, is het erg moeilijk ze rendabel te exploiteren. Soms omdat de bewoners geen auto hebben.'



Vanwege de enorme druk op de lokale woningmarkt is een aantal grote steden bezig de parkeernormen te verlagen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Rotterdam, maar ook Utrecht. Op bedrijventerrein Cartesius Driehoek in Utrecht wordt een woonwijk gebouwd met een parkeernorm die volgens een gemeentewoordvoerder 'veel lager is dan gebruikelijk . We zetten in op gebruik van het openbaar vervoer.'