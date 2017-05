Verloedering van onze taal blijkt mee te vallen: nooit eerder spraken zoveel mensen Nederlands

Zo vanzelfsprekend is dat niet. Volgens de Unesco zal van de 7097 talen die nu nog worden gesproken aan het eind van de eeuw 90 procent zijn verdwenen. Het Nederlands behoort tot de 40 meest gesproken talen ter wereld. Nooit eerder werd door zoveel mensen Nederlands gesproken.



Deze en andere cijfers die eventuele zorgen over de staat van het Nederlands kunnen wegnemen, maken deel uit van een nulmeting in het Nederlands taalgebied die het Meertens Instituut en de Universiteit Gent in opdracht van de Nederlandse Taalunie hebben uitgevoerd. Ze hebben de positie van het Nederlands geregistreerd ten opzichte van andere talen die in het Nederlands taalgebied worden gesproken, en zullen dat onderzoek elke twee jaar herhalen om te kunnen vaststellen of de positie van onze taal sterker of zwakker wordt, dan wel stabiel blijft.