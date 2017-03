Verkiezingsnacht: dit weten we tot nu toe

Grote steden

Ook in Rotterdam verliest de PvdA dramatisch, de partij zakt van 32 naar 6,4 procent

Verscheidene gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, stellen pas donderdag of vrijdag met een uitkomst te komen. De steden gaven na sluiting van de stembureaus uitslagen door gebaseerd op respectievelijk 87, 80 en 90 procent van de stemmen.



GroenLinks wint in Amsterdam met 19,3 procent, de partij van Jesse Klaver wordt gevolgd door D66 met 18,2 procent. Opvallender is dat de PvdA, bij de vorige verkiezingen nog de grootste met 35,8 procent, woensdag maar 8,4 procent van de stemmen behaalde.



De partij van Mark Rutte werd met 16,4 in Rotterdam de grootste partij. De partij van Wilders volgt de VVD op de voet met 16,1 procent van de stemmen. Ook in Rotterdam verliest de PvdA dramatisch, de partij zakt van 32 naar 6,4 procent.



Ook in Den Haag zijn de stemmentellers naar huis. De VVD heeft daar woensdag 20,6 procent van de stemmen gekregen. De PVV kreeg 15,5 procent. D66 kwam als grootste partij uit de bus in Utrecht. De partij kreeg ruim 22 procent van de stemmen.