Verkiezingsblog - Achtervolgers vallen elkaar aan en Krol duikt in de peilingen

Nog 20 dagen: wat valt er te kiezen?

Goedemorgen! Over 20 dagen worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. In dit blog praten we u elke ochtend bij over wat er allemaal speelt in en rond de campagne.



Beveiligingslek: Het is een lek op een wel heel gevoelige plaats: een politiemedewerker bij de Dienst Bewaken en Veiligheid die informatie doorspeelt aan criminelen. De veiligheid van Wilders en het koningshuis zou niet in het geding zijn geweest, maar premier Rutte neemt de kwestie wel hoog op. Het is niet het eerste lekschandaal bij de politie. Wat is er aan de hand? En hoe gaat het nu verder? Lees hier vijf vragen en antwoorden over deze zaak.



Elke stem telt: Iedereen boven de 18 heeft in Nederland kiesrecht, ook mensen met een licht verstandelijke handicap. Politiek verslaggever Ariejan Korteweg ging op bezoek in Huis ter Heide, waar bewoners een korte cursus krijgen over stemmen. ‘Waarom zouden ze geen partij voor mensen met een verstandelijke handicap beginnen?’



Zegt u het maar: Er valt veel te kiezen op 15 maart en vandaag start de Volkskrant met een nieuwe serie over zaken die een politieke keuze kunnen bepalen. Het milieu bijvoorbeeld. Wilt u met de auto of de trein en de fiets naar uw werk? Intensieve veehouderij of natuur? Fossiel of Wind?