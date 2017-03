Verkeerde vragenlijst leidt tot veel onterechte verdenkingen van kindermishandeling

Met je kind naar de huisarts? 'Ik bedenk me nu twee keer' Ouders die met een kind bij de huisarts of de spoedeisende hulp komen, worden verplicht gescreend. Dat leidt tot veel valse verdenkingen van mishandeling, terwijl echte gevallen soms toch worden gemist.

Op elke 100 verdenkingen waren er 92 onterecht. Bij 1 op de 100 kinderen gaf de screening aan dat er niets aan de hand was terwijl later toch een melding volgde. Utrechts onderzoek maakte eerder al duidelijk dat de vragenlijsten ook op de afdelingen spoedeisende eerste hulp vaak tot onterechte verdenkingen leiden (97 op de 100).



Nederland is het enige land ter wereld met een verplichte screening op kindermishandeling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg legde deze op toen bleek dat er erg weinig meldingen over kindermishandeling binnenkwamen uit het ziekenhuis, terwijl juist op eerste hulp- en huisartsenposten artsen er vaak mee te maken zouden moeten hebben, aangezien ouders daar anoniem, zonder bemoeienis van hun eigen huisarts, hulp kunnen zoeken.



De inspectie laat weten vast te willen houden aan de vragenlijst zolang er geen betere is. 'Voor niets doen is het probleem te ernstig', zegt senior inspecteur Frank van Leerdam. 'Het alternatief is dat we nog meer mishandelde kinderen missen.' Ook voorzitter Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde vindt afschaffen een slecht idee. Het opsporen van kindermishandeling is zo belangrijk, vinden zij, dat het risico op onterechte verdenkingen onvermijdelijk is.