Vergrijzing lijkt voornaamste reden voor daling moordcijfers

Afrekening

Het definitieve aantal slachtoffers kan dit jaar nog hoger uitgevallen, ook als er vandaag niemand meer wordt omgebracht

De drie bekendste slachtoffers van het afgelopen jaar kwamen vermoedelijk om door een moordaanslag of afrekening. In Amsterdam werd het hoofd van de vermoorde Nabil Amzieb voor een shishalounge aangetroffen, miljonair Koen Everink werd doodgestoken in zijn huis in Bilthoven en misdaadreporter en ex-crimineel Martin Kok werd geliquideerd bij een Larense parenclub.



Het CBS en Moordatlas worden het niet eens over het precieze aantal slachtoffers, blijkt uit de tellingen van de laatste jaren. Slot baseert zich op de berichtgeving in de media die hij elke ochtend naloopt. Hij zegt zijn cijfers te corrigeren als na sectie blijkt dat er toch geen sprake van moord is geweest. Het CBS maakt in juli volgend jaar pas de moordcijfers van 2016 bekend.



Het definitieve aantal slachtoffers kan dit jaar nog hoger uitgevallen, ook als er vandaag niemand meer wordt omgebracht. Zo moet de politie nog een aantal onderzoeken afronden die op moord zouden kunnen wijzen. Slot: 'En er zijn nog een paar verdwijningen in het criminele circuit, waarvan niemand weet hoe die aflopen.'



Het aantal kan trouwens ook naar beneden worden bijgesteld. Bijvoorbeeld als uit sectie blijkt dat er van moord toch geen sprake was.