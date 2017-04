Veldhoven verbiedt bijeenkomst Eritreeërs wegens incidenten

Donderdag kwamen tientallen demonstranten bijeen om te protesteren tegen de bijeenkomst, waar een vertrouweling van president Isaias Afewerki zou spreken.



De demonstranten hadden zich verzameld bij conferentiecentrum Koningshof, waar de bijeenkomst vanaf donderdag tot en met zondag zou plaatsvinden. Een aantal betogers wierp zich voor een auto waarin een Eritrese diplomaat zou zitten, zo laten beelden van Omroep Brabant zien. De politie moest ingrijpen nadat betogers onderling slaags waren geraakt. De demonstranten is toen gevorderd te vertrekken, en nadat zij weigerden zijn er tientallen aanhoudingen verricht.



Initatiefnemer van de demonstrantie was Kubrom Dafla Hosabay, voormalig staatssecretaris in Eritrea, die in 2010 naar Nederland vluchtte omdat hij zich niet meer veilig voelde. Ook hij is opgepakt. 'We zijn gearresteerd, maar ik weet niet waarom. We zijn geregistreerd en al onze eigendommen zijn ingenomen', zegt hij vanaf het politiebureau in Eindhoven.



Van enige schermutselingen bij de demonstratie zegt Hosabay niets te weten. Dat de conferentie inmiddels is afgelast noemt hij 'geslaagd'. 'De gemeente laat de conferentie niet doorgaan, dat is een goede zaak, dat is wat wij wilden.'