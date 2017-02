Veilig alternatief voor rubberkorrels in kunstgras was in 2015 al voorhanden

Strengere norm

Hoe de lobby het rubber in het gras hield Nederland wilde de strengste norm voor kunstgraskorrels. Toch ging het in Brussel overstag. Dit blijkt uit 1.000 pagina's aan correspondentie, rapporten en e-mails. Lees hier de hele reconstructie.

Net als Sekisui Alveo had ook Terra Sports Technology BV zich voorbereid op een veel strengere norm voor kunstgraskorrels. Het in Sittard gevestigde bedrijf maakt korrels van kunststof, die ver onder de strengste norm voor producten met kankerverwekkende stoffen zouden blijven. Ze zijn wel zes tot zeven keer zo duur.



Door de overheid te benaderen, zette Sekisui Alveo een discussie in gang over de nieuwe eisen. De banden- en recyclingbranche reageerde daarop geschrokken omdat de overheid leek te hinten op een verbod van rubbergranulaat. Dat zou grote gevolgen hebben in Nederland, waar zo'n tweeduizend velden bestrooid liggen met de versnipperde autobanden.



Het vervangen van de vijftienduizend velden met rubbergranulaat in de hele Europese Unie zou 'miljarden' kosten. Dit liet de branche weten aan de vertegenwoordigers van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport die op 27 oktober 2015 aanwezig waren voor een spoedoverleg bij recyclingfirma Granuband in Amsterdam.