Veel aanrijdingen door gladheid op wegen: 'Elke minuut een ongeval'

Het KNMI heeft code oranje in het westelijke deel van Nederland beëindigd. In Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland geldt nu code geel. De situatie is hier door de dooi beter geworden. In de rest van Nederland blijft code oranje nog van kracht vanwege gladheid door ijzel.



De KNMI gaf vrijdag de op één na hoogste waarschuwing af omdat er grote kans was op gladheid door sneeuw en ijzel.



Er gebeurden zaterdagochtend ruim tweehonderd ongelukken. Op de A4 raakten twee mensen gewond. Ze zaten in een auto die bij Nieuw-Vennep tegen een geschaarde vrachtwagen botste. Op de A59 kantelde een vrachtwagen die daarna in brand vloog. Op de A12 bij Reeuwijk reed een vrachtwagen de middenvangrail in. Rijkswaterstaat adviseerde mensen om niet de weg op te gaan als het niet per se nodig was.



Op meerdere plekken konden geen treinen rijden door ijzel aan de bovenleiding. Dat was onder meer het geval tussen Zwolle en Lelystad, tussen Roosendaal en Vlissingen, tussen Dordrecht en Geldermalsen en tussen Enkhuizen en Hoogkarspel. Op andere trajecten reden minder treinen door een wisselstoring.