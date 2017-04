Van der Laan: vanaf november moeten bierfietsen echt weg zijn uit centrum Amsterdam

'De onlinepetitie wegmetdebierfiets.nl was er in korte tijd ruim vijfduizend keer ondertekend, maar minder uit veiligheidsoverwegingen (drie ongelukken in tien jaar) dan uit ergernis: overlast, tokkiesgedrag, eeuwig kermis. Was het echt zo erg?' Margriet Oostveen onderzoekt de problematiek rond de bierfiets.



'Ik ben gaan rondvragen wat dat betekent, 'onze waarden'. Het meest gehoord: recht op zelfbeschikking en individualisme, beschermd door de democratische rechtsstaat. En de bierfiets', schrijft Sheila Sitalsing in haar column. (+)



In de stad komt het commerciële, individuele belang op de eerste plaats. Dat is misschien een aardig idee voor een onderontwikkeld buitengewest als Alaska, maar voor een dichtbevolkte stad als Amsterdam is het een ramp, aldus cultuurhistoricus Thomas von der Dunk.



'Sinds Amsterdam een groot cultuurfestival is geworden, ervaar ik de stad als leeghoofdiger dan ooit. Wie niet omver gereden wil worden door vakantiegangers op een huurfiets, kan beter uit de binnenstad wegblijven', schrijft Max Pam in zijn column. (+)