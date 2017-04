Vader doodgeslagen vrouw slaat met dader alarm over antidepressiva

Omdat paroxetine moeilijk verkrijgbaar is in Benin, was Samarie het middel aan het afbouwen

Hekman pleit voor een bewustere keuze voor het middel - 'kijk ook naar alternatieven' - en betere begeleiding van gebruikers in de op- en afbouwfase. Juist bij schommelingen in de bloedspiegel is het risico het grootst. 'Artsen en intimi moeten monitoren of er geen schadelijke bijwerkingen optreden.'



Ook is Hekman kritisch over de manier waarop de overheid omgaat met asielzoekers die afhankelijk zijn van medicijnen. 'Als je asielzoeker bent en je gebruikt medicatie, dan vraagt de IND bij het land van herkomst of die medicijnen daar verkrijgbaar zijn. Als het antwoord ja is, mag je zo iemand terugsturen. Maar of je die medicatie ook daadwerkelijk kunt krijgen, is een heel ander verhaal.' Omdat paroxetine moeilijk verkrijgbaar is in Benin, was Samarie het middel aan het afbouwen.