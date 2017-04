Ultimatum FNV niet gehaald: staking bij Jumbo, acties dreigen bij AH

Hoge werkdruk

De bond wil dat de hoge werkdruk in de distributiecentra wordt aangepakt

FNV Handel zegt dat er bij de supermarkten meer speelt dan alleen de wens voor meer loon. De bond wil dat de hoge werkdruk in de distributiecentra wordt aangepakt. 'Van de drieduizend werknemers zijn er tweeduizend uitzendkracht of werknemer in deeltijd', aldus Mooring. Door de hoge werkdruk haken er veel werknemers af. De achterblijvers willen volgens de FNV niet steeds weer nieuwe mensen moeten inwerken. 'De 1,5 procent loonsverhoging die Jumbo eenzijdig doorvoert zien we als een extraatje boven op de looneis van 2,5 procent.'



'We erkennen dat het werk in de distributiecentra zwaar is', reageert woordvoerster Claire Trugg van Jumbo Groep. 'Daarom betalen we onze mensen ook bovengemiddeld.' Maar er zijn volgens de supermarktketen meer mogelijkheden dan alleen maar meer loon. 'We zetten ook in op slimmer werken, met nieuwe oplossingen die de werkdruk verminderen.'