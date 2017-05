Uitzinnig Legioen huldigt landskampioen Feyenoord

'Met Feyenoord is ook een gevoel kampioen geworden, en aanvoerder Dirk Kuijt was de laatste twee seizoenen de perfecte vertolker van dat gevoel. Het gevoel dat Feyenoord heet, de club die meer is dan een club, namelijk een levenswijze of de vleesgeworden hunkering, hoe overdreven dat ook klinkt.' Lees hier de volledige column van Willem Vissers.



Het leek Feyenoord telkens maar niet te lukken. Wat betreft achterban, historie en potentie past de club in de topdrie van Nederland. En toen was daar Dirk Kuijt, die na jaren terugkeerde bij de club, om die kampioen te maken. Weinigen geloofden erin. Hij wel.



Feyenoord heeft op de laatste speeldag met 3-1 tegen Heracles Almelo de schaal veroverd. Ajax won bij Willem II met 3-1. En dan er werden kaarten voor de playoffs verdeeld. We volgden de kampioensdag op de voet. Lees alles hier op ons liveblog terug.