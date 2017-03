Uitslag per stembureau nauwelijks te achterhalen dankzij verbod op digitaal doorsturen

Alleen de Politieke Academie heeft nu een overzicht van alle uitslagen per stembureau. Een onwenselijke situatie, zegt hoogleraar Voermans. 'De mogelijkheid voor het publiek om de stembusgang te controleren is dit jaar zeer beperkt. Gemeenten proberen het wettelijke recht op inzage af te knijpen door de uitslagen slechts kort in een zaaltje beschikbaar te stellen.'



Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt de gemeenten erop te hebben gewezen dat geïnteresseerden de uitslagen mogen inzien. Het digitaal bewaren van de gegevens zou geen praktisch nut hebben, omdat de verkiezingsuitslag onherroepelijk is. Mogelijk wordt het handelen van de gemeenten nog wel tegen het licht gehouden bij het evalueren van de verkiezingen.



De Kiesraad gaat contact opnemen met alle gemeenten om de uitslagen per stembureau te achterhalen, zo laat een woordvoerder weten. 'We kijken of dat in drie maanden lukt.'



