Uber geeft toe: 'betere' ritjes zijn duurder, maar chauffeur profiteert daar niet van

Na maanden van ontwijkende antwoorden over deze groeiende kloof heeft Uber in een interview met persbureau Bloomberg voor het eerst uitgelegd wat er aan de hand is. Het bedrijf is in veertien Amerikaanse steden een nieuw tariefsysteem aan het testen. Dat 'route-gebaseerde' systeem brengt tarieven in rekening op basis van een voorspelling - met gebruik van allerlei data - van wat klanten willen betalen. Als een klant van een welvarende wijk naar een hotspot in de stad gaat, wordt een hoger tarief in rekening gebracht dan bij iemand die naar een armere buurt gaat. Die betaalt minder voor de rit, ook al is de verkeerssituatie, de afstand en de drukte bij Uber hetzelfde.



Het extra geld voor de 'betere' ritjes gaat naar niet naar de chauffeur, die dezelfde prijs krijgt, maar naar Uber. Het bedrijf heeft daar een eenvoudige verklaring voor: het snel groeiende, maar zwaar verlieslijdende Uber heeft het geld hard nodig.

