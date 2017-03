Twijfel over dood Henriquez: niet nekklem, maar hartstilstand werd hem fataal

Als gevolg van deze contra-expertise heeft de rechtbank in Den Haag de inhoudelijke behandeling van de zaak, die gepland stond van 6 tot en met 10 april, voor onbepaalde tijd opgeschort. De patholoog en een andere forensisch arts moeten de tijd krijgen om op het nieuwe onderzoeksrapport te reageren. Eerder zei het Openbaar Ministerie, op basis van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat Henriquez stierf door verstikking na een nekklem, in combinatie met pepperspray en een klap op zijn neus.



De arrestatie van Mitch Henriquez, tijdens een festival in het Haagse Zuiderpark op 27 juni 2015, veroorzaakte landelijk ontsteltenis. De Arubaan riep voor de grap dat hij een wapen had, waarna vijf agenten hem met veel geweld overmeesterden. Aanvankelijk bracht de politie de verklaring naar buiten dat Henriquez in de arrestantenbus 'onwel' was geworden. Uit filmbeelden van omstanders bleek echter dat de arrestant liggend op de grond al geen teken van leven meer vertoonde. De Mobiele Eenheid moest eraan te pas komen om opstanden in de Haagse Schilderswijk te beteugelen.