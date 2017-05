Tweehonderd statushouders krijgen een kluswoning 'Ze klussen letterlijk en figuurlijk aan hun toekomst'

Per kluswoning is zo'n 120.000 euro financiering nodig - 75.000 euro voor de aankoop en 45.000 euro aan klusbudget en overige kosten. De verwachte marktwaarde van de woning is na alle klussen 150.000 euro.



Om honderd kluswoningen voor statushouders te kunnen realiseren, is in totaal 12 miljoen euro nodig. Daarvoor geeft de stichting Fundering obligaties uit met een rendement van 3,5 procent - de minimale inleg is 500 euro, de looptijd vijf jaar.



De helft van het benodigde bedrag komt van Triodos Bank. Voor elke euro die obligatiehouders inleggen, leent de bank een euro aan Fundering. 'Het is een prachtig voorbeeld van hoe financieel en maatschappelijk rendement kunnen samengaan', zegt Rianne Koster van Triodos. 'We dragen zo bij aan de ontwikkeling en integratie van statushouders die anders geen huis kunnen kopen. We hebben de overheid niet nodig.'