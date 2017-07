Tweedeling bij gemeenten in aanpak integratie statushouders: eerst de taal leren, of meteen aan het werk?

Arbeidsplicht

'Het doel van de participatiewet is duurzame uitstroom uit de bijstand', zegt onderzoeker Inge Razenberg van het Kennisplatform Integratie & Samenleving. 'Daarbij zie je duidelijke verschillen tussen gemeenten die de nadruk leggen op het woord duurzaam, en bijvoorbeeld meer investeren in opleiding van statushouders in de hoop dat zij in de toekomst op een hoger niveau aan de slag kunnen. Andere gemeenten concentreren zich juist op een snelle uitstroom uit de uitkering, waarbij statushouders elke vorm van werk moeten accepteren.'



In onder meer Vlaardingen en Gouda heeft de arbeidsplicht al tot ophef geleid bij hogeropgeleide statushouders. In Vlaardingen moesten zij bijvoorbeeld in ruil voor hun uitkering vijf dagen per week in de groenvoorziening werken. Drie Eritrese statushouders die in eigen land hoger onderwijs hebben gevolgd, hadden daar bezwaar tegen. Zij zouden zo geen tijd overhouden voor hun taalcursus. Inmiddels is afgesproken dat zij in het weekend twintig uur productiewerk doen, zodat zij zich doordeweeks op hun studie kunnen richten.