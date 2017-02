Tweede Kamer stemt in met regulering wietteelt, maar komt het echt zover?

De brede beweging binnen de VVD voor 'slimmer reguleren' is onmiskenbaar

Dit brede palet geeft aan dat regulering van softdrugs niet louter het speeltje is van de sociaal-liberalen van D66. Een ander bewijs daarvoor is de scheuring die door de VVD loopt. In de Kamer stemde de grootste partij dinsdag nog collectief tegen, maar op haar congres in november werd een amendement aangenomen dat de partijkoers drastisch kan veranderen. 'Het gehele domein van en rondom softdrugs moet opnieuw worden ingericht', luidde de opvallende wijziging die vorig najaar veel aandacht trok.



Voormalig VVD-minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie was altijd tegen het reguleren van wietteelt. Ook de woordvoerder tot in deze laatste Kamerweek, Foort van Oosten, huldigde die lijn, net als premier Mark Rutte. Maar de brede beweging binnen de VVD voor 'slimmer reguleren' is onmiskenbaar, onder meer onder invloed van VVD-burgemeesters die in hun gemeenten veel last hebben van het huidige beleid.