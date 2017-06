Twee tieners vast in onderzoek Romy en Savannah - zaken lijken op zichzelf te staan

Burgemeester roept op extra alert te zijn

Burgemeester Melis van de Groep van de gemeente Bunschoten riep de inwoners gisteravond op extra alert te zijn 'op waar uw kinderen heengaan en met wie ze in contact staan'. Dat zei hij in een verklaring op Youtube, vlak na bekend was geworden dat het lichaam van de vermiste Savannah was gevonden.



'Jonge mensen doen er goed aan zoveel bij elkaar te blijven en niet onnodig alleen naar meer verlaten plaatsen te gaan. En voor iedereen blijft gelden: meld verdachte situaties direct bij de politie en blijf goed zorgen voor elkaar!', zegt Van de Groep. Hij begrijpt dat er ouders bezorgd zijn en jongeren bang zijn om alleen over straat te gaan.



'Wij zijn allen zeer diep geraakt. Op dit moment overheersen de gevoelens van verbijstering en ongeloof', reageert hij verder. 'We hebben allemaal de hele dag in onzekerheid gezeten.'