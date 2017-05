Twee nieuwe slachtoffers misbruik PSV melden zich

Schaamte en angst

Ik hoop dat anderen hierdoor misschien ook hun verhaal durven vertellen Anonieme jeugdspeler

Bij de zaak in de jaren zeventig omschrijft het slachtoffer hoe hij op 12-jarige leeftijd door zijn trainer werd meegenomen naar de kleedkamer van het eerste elftal. Dat gebeurde na afloop van een training. In de kleedkamer dwong de trainer hem in bad te gaan zitten. Even later kwam hij er zelf bij en zou hij zich aan de jongen hebben vergrepen.



Het slachtoffer, dat anoniem wil blijven, herinnert zich hoe hij die avond huilend thuiskwam bij zijn ouders. Toch heeft hij toen niet verteld wat hem was overkomen. 'Ik hield vol dat er niets was gebeurd. Ik schaamde me en was bang dat de trainer boos op me zou worden en me uit het elftal zou zetten.'