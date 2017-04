Turkse Nederlanders stemden massaal 'ja'

Turkse media publiceerden zondagavond de voorlopige resultaten. In Turkije bleek dat de voorstanders met 51 procent net in de meerderheid waren.



Van de 250.000 kiesgerechtigden in Nederland ging iets minder dan de helft (45 procent) stemmen, zo blijkt uit de cijfers die onder meer op de website van de krant Daily Sabah staan. Zondagavond laat was 99 procent van de stembussen geopend en de inhoud ervan geteld.



Ook in andere Europese landen stemden mensen van Turkse afkomst overwegend in met het voorstel. In België en Oostenrijk stemde volgens de voorlopige cijfers circa driekwart voor, in Duitsland 63 procent.



Van de bijna 35.000 Turkse stemgerechtigden in Groot-Brittannië die naar de stembus gingen, stemde juist een ruime meerderheid tegen: 80 procent.



De officiële uitslag wordt pas over 11 of 12 dagen bekendgemaakt.