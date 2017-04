Turks uitreisverbod voor tiental Turkse Nederlanders; stamt van vóór rel

Discretie

Het is onacceptabel dat het regime van Erdogan Nederlanders vasthoudt in Turkije GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik

De meeste slachtoffers hebben het ministerie expliciet gevraagd om discretie over hun uitreisproblemen. Buitenlandse Zaken wil daarom niet uitwijden over de identiteit van de slachtoffers. Het departement benadrukt wel dat zij 'actief' met advies worden bijgestaan via de ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul, bijvoorbeeld door hen in contact te brengen met een advocaat. Ook heeft Nederland 'de hinder die deze mensen ondervinden uiteraard meteen op hoog politiek niveau' aangekaart bij de Turkse autoriteiten, aldus Koenders. 'Ik wil dat de mensen in kwestie snel duidelijkheid krijgen en desgewenst naar Nederland kunnen.'



Volgens Buitenlandse Zaken speelt het probleem bij meerdere landen. Ook Turkse Duitsers, Zwitsers en Oostenrijkers kampen met uitreisproblemen.



In politiek Den Haag zijn de eerste reacties geschokt. 'Het is onacceptabel dat het regime van Erdogan Nederlanders vasthoudt in Turkije', zegt GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik. 'Beperking van hun bewegingsvrijheid gaat in tegen de Turkse en de Nederlandse wet zolang ze nergens voor aangeklaagd zijn.' Hij vindt dat 'Nederland pal moet staan voor de vrijheid van alle Nederlanders om terug naar huis te kunnen gaan' en zal Kamervragen stellen aan minister Koenders om te horen hoe hij deze mensen uit hun 'penibele situatie' helpt.