Tropenrooster voor scholieren, maar waarom niet voor werknemers?

In de Arbowet staat bijna niets over hitte Woordvoerder van de Arbeidsinspectie

'In de Arbowet staat bijna niets over hitte', zegt een woordvoerder van de Arbeidsinspectie. 'Het enige waar de werkgever rekening mee moet houden is de schade aan de gezondheid van de werknemers die temperatuur kan veroorzaken.'



Pas als iemand door de hitte naar het ziekenhuis wordt afgevoerd, grijpt de inspectie in. 'In juni zijn we één onderzoek gestart. Dat was naar aanleiding van een klacht over een sociaal werkbedrijf waar iemand was flauwgevallen', zegt een woordvoerder van de inspectie. In totaal kreeg de inspectie 23 klachten over hitte binnen in juni.