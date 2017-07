Trend in burgemeestersland: politieke afkomst doet er steeds minder toe

Arnhem

Toen voormalig PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch vorige week werd voorgedragen in Arnhem zagen liefhebbers van politieke machinaties juist het bewijs van het tegendeel: de PvdA - weggevaagd in de Tweede Kamer, maar nog net met één been in het landsbestuur - maakt van de gelegenheid gebruik om nog snel even wat partijgenoten op het pluche te helpen. In werkelijkheid is daarvan geen spoor te bekennen. 'Het was ook mijn eerste gedachte toen ik van Marcouch hoorde: gevallen Kamerlid wordt aan een nieuwe baan geholpen', zegt Nico Baakman, politicoloog aan de Universiteit van Maastricht en expert in politieke benoemingen. 'Maar hoe je het ook bekijkt: ik zie niet hoe de PvdA dat in dit geval had moeten regelen.'



De PvdA is in Arnhem slechts de derde partij. Marcouch werd voorgedragen door een lokale commissie met leden van onder meer SP, GroenLinks, Arnhem Centraal, Verenigd Arnhem, de Arnhemse Ouderen Partij en de Partij voor de Dieren - niet bepaald partijen die gevoelig zijn voor PvdA-druk vanaf het Binnenhof. In Zaanstad, waar PvdA'er Jan Hamming deze week de winnaar werd, was de keuzecommissie niet minder gevarieerd. VVD'er Mikkers werd in Den Bosch geselecteerd uit 23 kandidaten, door alle fractievoorzitters in de raad.



Het is een tendens die in 2001 werd ingezet met de nieuwe benoemingsprocedure. Tot dat moment had elke grote Kamerfractie op het Binnenhof een eigen burgemeestersspecialist - iemand die de politieke kaart van Nederland uit het hoofd kende en onmiddellijk alarm sloeg als de verhoudingen tussen CDA, PvdA en VVD uit het lood dreigden te slaan. Dan volgde een potje kwartetten totdat iedereen weer tevreden was.



