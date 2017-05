Transgenders vinden moeilijk werk: vaker zijn ze werkloos, arbeidsongeschikt of in de bijstand

Ana Paula Lima (34)

Gaat sinds haar 18de als vrouw door het leven, maar is juridisch nog man.



Beroep: Schoonheidsspecialiste en ambassadeur van het COC



'Nederland klonk als een droom, toen ik vier jaar geleden voor mijn man vanuit Brazilië naar Nederland kwam: ziekenhuizen voor transgenders, een wet met speciale rechten. Maar in werkelijkheid is Nederland heel gesloten. Ik heb twee keer gesolliciteerd en ik ben twee keer afgewezen omdat ik trans ben. Ik wilde simpel werk doen om mijn Nederlands te verbeteren, dus solliciteerde ik bij een hotel, waar ik het ontbijt zou klaarzetten. Het gesprek ging goed, ik kon de volgende dag beginnen. Totdat de man met wie ik het gesprek had mijn ID vroeg. De tweede keer, toen ik solliciteerde als schoonmaakster in een hotel, ging het net zo.



'Op mijn paspoort ben ik nog een man, in Brazilië kun je dat niet zomaar laten veranderen. De man van het hotel keek naar mijn pols, waar een kleine tattoo staat. Hij zei: zo kun je hier niet werken. Terwijl het meisje op het secretariaat wel een tatoeage had.



'Ik had nooit gedacht dat ik in Amsterdam gediscrimineerd zou worden. Ik vind het prima als mensen me afwijzen omdat ik niet genoeg ervaring heb, maar niet omdat ik trans ben. Dat doet pijn. Op mijn cv staat niet dat ik trans ben en tijdens het sollicitatiegesprek vertel ik het ook niet. Ik vraag anderen toch ook niet of ze hetero zijn?'



Nienke Zoetbrood