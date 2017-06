Tobbermann hijgde, rilde, at niet en lebberde wat in een bak water

Op een vrijdag kwam pake van de markt thuis met een jong, gladharig bruin hondje. Een dobermann, had de verkoper gezegd. Hij was niet erg levendig, maar daarom ook niet duur, had de verkoper gezegd. We moesten maar even goed voor hem zorgen.



Het beestje hijgde, rilde, at niet en lebberde wat in een bak water. 'Hondenziekte', wist de astmatische buurman. 'Hij moet stomen, net als ik. Je kunt mijn apparaat gebruiken.'