Ruim vijftigduizend demonstranten vormen ketting tegen kerncentrale Tihange

Veroudering

De kernreactoren in Tihange werden in 1975 gebouwd; samen leveren zij nog altijd ongeveer een kwart van de Belgische elektriciteit. Lang was het de bedoeling dat de centrale in 2015 dicht zou gaan wegens veroudering, maar enkele jaren geleden verlengde premier Elio Di Rupo die termijn tot 2023. Voor België staan er dan ook grote economische belangen op het spel. De centrale zou de staat dagelijks 1 miljoen euro winst opleveren. Bovendien zou de stroomvoorziening in het land zonder de centrales onbetrouwbaar worden.



Het grootste verzet tegen de centrale komt uit Duitsland, waar de anti-kernenergiebeweging klassiek sterk is. Maar ook in Zuid-Limburg ontstaat steeds meer onrust over de centrale, vooral na opeenvolgende berichten over haarscheurtjes in het reactorvat. In een groot aantal Limburgse plaatsen zijn actiecomité's actief, die onder meer vandaag met bussen naar het parcours reden om deel uit te maken van de 'kettingreActie' tegen Tihange.



De actie was logistiek nog behoorlijk ingewikkeld. Om de ketting compleet te maken zouden zeker zestigduizend mensen evenredig verdeeld over het hele traject moeten staan. Daarom had het actiecomité demonstranten gevraagd zich van tevoren aan te melden. Zij kregen dan een plaats in de ketting toegewezen. Maar veel mensen meldden zich niet officieel aan, zodat het nog spannend was of en waar de demonstranten precies zouden komen opdagen. Op plekken waar de ketting dunbemand was, werden gaten voorkomen door mensen iets verder uit elkaar te laten staan en onderling te verbinden met gele linten.