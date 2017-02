Tichelaar moet woensdag op het matje komen bij Drentse Provinciale Staten

Woensdag komen Provinciale Staten bijeen naar aanleiding van de publicatie van het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant waarin Tichelaars rol als regisseur in de Drentse politiek zaterdag werd blootgelegd.



Een van de feiten die Tichelaar in het nauw brengen, is zijn persoonlijke bemoeienis met de ontwerpopdracht. Uit e-mailverkeer blijkt dat de commissaris zijn schoonzus Karin Klinkenberg naar voren schoof voor een herinrichtingsadvies van Huize Tetrode, een rijksmonument uit 1822 aan de Brink in Assen dat eigendom is van de provincie. Zij ontving daarvoor 3.105 euro. De opdracht was oorspronkelijk aan een ander gegund.



'Dit is het zoveelste dossier waaruit blijkt dat wij als kleine provincie groot zijn in vervelende kwesties', zegt fractievoorzitter Marianne van der Tol (D66).

