Tichelaar geeft toe: ik opperde toch schoonzus voor restauratie provincie-gebouw

Spoeddebat

Toen die duidelijk werd 'is overlegd tussen de commissaris en de ambtelijke organisatie', staat in de brief. 'De opdracht werd vanwege de geconstateerde familieband niet verder uitgebreid, maar afgerond.'



Klinkenberg bemiddelde nog wel bij de levering van meubels voor de door haar opnieuw ontworpen Landschapszaal van Tetrode. In februari 2016 factureerde ze bovendien nog 945 euro voor werkzaamheden ten behoeve van de hal van het pand.



Woensdag komen Provinciale Staten in Drenthe bijeen voor een spoeddebat over de kwestie. Tichelaar benaderde gisteren meerdere oppositiepartijen met de vraag of ze nog vertrouwen in hem hebben.



Op verzoek van de PVV en de SP blijft het debat niet beperkt tot de kwestie-Tetrode, maar kunnen ook vragen worden gesteld over andere dossiers waarover Dagblad van het Noorden en de Volkskrant zaterdag publiceerden. Zo raakte Tichelaar in 2013 ook al in opspraak toen bleek dat hij zich had gemengd in een conflict tussen zijn zwager (de echtgenoot van Klinkenberg) en de gemeente Coevorden. Daarop beloofde hij Provinciale Staten nooit meer voor een familielid te bemiddelen. Zaterdag werd onthuld dat Tichelaar zich destijds nadrukkelijker met de zaak heeft bemoeid dan hij eerder toegaf.