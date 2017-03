Teruglezen - Kabinet demissionair en heerlijk debat tussen Rutte en Klaver

De stembus wacht

Het slotdebat is voorbij, morgen mag u naar de stembus. Voor wie de laatste uurtjes nodig heeft om tot een weloverworgen besluit te komen, staan hier onze belangrijkste producties op een rij.



De grote acht aan het woord

Nooit eerder stonden zoveel partijen in de laatste peilingen voor de verkiezingsdag zo dicht bij elkaar. In het slotdebat deden de lijsttrekkers dinsdag een laatste poging om de talrijke zwevende kiezers toch nog over te halen. Lees het hier.



Zonder Baudet en Simons

Het zijn de twintig partijen die in het NOS-slotdebat niet met de grote tenoren in discussie mochten, die van de Nederlandse politiek zo'n vrolijk gekleurde volière maken. Lees het hier.



Europa kijkt gespannen naar Nederland

Woensdag is N-day in Europa. In alle hoofdsteden kijkt men gespannen toe of Nederland na Groot-Brittannië en Amerika het volgende land wordt waar de populisten zegevieren en mogelijk een bruggenhoofd slaan naar de rest van het continent. Of stopt populistische revolte?



Live factcheck

De Volkskrant deed hard z'n best om alle beweringen tijdens het slotdebat live te controleren en te voorzien van duiding. Lees het hier.



